Kraków. Wakacje z SOR. Więcej aktywności poza domem to więcej urazów. Rośnie liczba wypadków przy pracach rolniczych

- W okresie letnim zdecydowanie zwiększa się ilość chorych opatrywanych w SOR po doznanych urazach, co jest niewątpliwie związane ze zwiększoną aktywnością poza domem. Aktualnie w naszym SOR codziennie hospitalizujemy około 120 pacjentów, z czego ponad połowę stanowią chorzy urazowi. Najczęściej są to błahe urazy, nie wymagające hospitalizacji, które po zaopatrzeniu w SOR są kierowane do leczenia w warunkach ambulatoryjnych, takie jak skaleczenia, skręcenia czy zwichnięcia stawów. Niemniej jednak obserwujemy wzrost ilości bardziej skomplikowanych urazów, takich jak złamania kończyn, urazy głowy, urazy klatki piersiowej czy brzucha - mówi dr n.med. Małgorzata Krakowska-Stasiak, lekarz kierujący SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ.