Kraków. Wielkie betonowanie nad Wisłą. Trwa budowa największego przęsła nowego mostu kolejowego [ZDJĘCIA]

Skrupulatnie zaplanowana operacja rozpoczęła się tuż po 5 rano i potrwa do późnych godzin nocnych. W tym czasie wykonawcy wyleją na płytę mostu ok. 1,2 tys. metrów sześciennych betonu, co odpowiada ilości mieszczącej się w przeszło 130 betonowozach. Podawany jest on równocześnie z obydwu brzegów i sąsiedniego mostu przez 4 pompy. Akcji, ze względów technologicznych, nie można przerwać, a beton musi być wylewany w ściśle określonych warunkach atmosferycznych.

- Nowe mosty kolejowe w Krakowie to wyższa jakość podróży pociągiem. Dzięki tej inwestycji istotnie skróci się czas przejazdu pociągów. Realizacja tego zadania da nowe możliwości dla rozwoju kolei aglomeracyjnej, z której pasażerowie korzystają coraz chętniej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.