Kraków. Wisła zmieniła barwy, breja ścieków wdarła się do rzeki w rejonie stopnia Dąbie Piotr Rąpalski

"Potężny zrzut surowych ścieków z przelewu poniżej stopnia Dąbie w Krakowie" - zaalarmowała na Facebooku Pan Paweł. Opublikował zdjęcia i filmiki, na których widać jak rzeka Wisła staje się brunatna od ścieków wylewających się z kanału. Zaalarmował służby. Do akcji wkroczyli strażacy i służby miejskie. Przeczytajcie relację mieszkańca, my dopytujemy Wodociągi Miasta Krakowa, co się wydarzyło...