Czy pożar w Siemianowicach Śląskich mógł doprowadzić do skażenia wody, którą piją mieszkańcy Krakowa? Wodociągi wyjaśniają

- Przypominamy, że źródłem wody dla Krakowa jest Zbiornik Dobczycki, rzeki Rudawa, Dłubnia i Sanka oraz ujęcie wód podziemnych Mistrzejowice. Woda dostarczana mieszkańcom Krakowa spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak również regulacje Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest w pełni bezpieczna dla zdrowia - informują Wodociągi Miasta Krakowa.

Zespół Zarządzania Kryzysowego

W sobotę 11 maja wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zwołał Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w związku z przedostaniem się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych na terenie województwa małopolskiego po pożarze w Siemianowicach Śląskich.

Następnie wojewoda małopolski zaapelował do mieszkańców i turystów o to, aby ci w miarę możliwości, nie zbliżali się do wód otwartych w tym regionie.