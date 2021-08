Kraków. Wojewódzka Biblioteka Publiczna wychodzi w plener. Spotkanie z czytelnikami na Błoniach

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie na co dzień zaprasza wszystkich na ul. Rajską, gdzie do dyspozycji użytkowników jest 14 różnych wypożyczalni i czytelni, ale w okresie wakacyjnym podąża za swoimi czytelnikami, spotykając się z nimi w miejscach ich wypoczynku. W każdą sobotę sierpnia, w godzinach 13-19 WBP w Krakowie zaprasza na swoje stoisko usytuowane w Strefie Błonia (Al. 3 Maja 55).

- Bardzo zależy nam na dotarciu do tych osób, którym na co dzień do Biblioteki jest nie po drodze, a jej postrzeganie opierają na doświadczeniach sprzed wielu, wielu lat. Chcemy im opowiedzieć o tym co przez ten czas się zmieniło i jak wiele mamy im do zaoferowania. Stąd nasze spotkania w przestrzeni miejskiej - mówi Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor WBP w Krakowie.