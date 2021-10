Kraków. Wszystkich Świętych coraz bliżej. Ile zapłacimy za znicze w sklepach, a ile na stoiskach przed cmentarzami? [CENY, ZDJĘCIA]

Ceny zniczy na stoiskach w Krakowie

Za mały zalewany znicz na stoiskach zapłacimy ok. 3-4 złotych. Średnie znicze to niewiele większy koszt, bo ceny za lampiony zdobione, w różnych kolorach zaczynają się już od 5 zł. Oczywiście im większe znicze i im więcej mają zdobień, tym są droższe. Na stoiskach w Tomexie znaleźliśmy i takie za 30 zł. Przejdź do galerii i zobacz jakie znicze są teraz w ofercie na straganach na Tomexie i ile kosztują.