Kraków wymieni (nie)ruchome schody przy Dworcu Głównym, ale nieprędko. Produkcja nowych potrwa kilka miesięcy

10 miesięcy na wymianę schodów

– Zgodnie z naszymi deklaracjami, uzyskaliśmy zgodę Rady Miasta Krakowa w sprawie przesunięcia niezbędnych środków finansowych. To pozwoliło nam podpisać umowę z firmą z którą prowadziliśmy negocjacje – mówi Piotr Trzepak, zastępca dyrektora ds. dróg w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Roboty zaczną się na przełomie roku

W pierwszej kolejności, po podpisaniu umowy wykonawca zamówi nowe schody. Ich produkcja potrwa bowiem kilka miesięcy. – Do czasu, aż nie otrzymamy informacji, że nowe schody są gotowe, nie będziemy wykonywać prac rozbiórkowych. Liczymy, że roboty rozpoczną się na przełomie roku, będą one jednak uzależnione od warunków pogodowych – dodaje dyrektor.

Szybka reakcja urzędników

Pierwszy problem ze schodami pojawił się ponad 17 lat temu, ponieważ nie wykonano nad nimi zadaszenia, które, jak się później okazało, było kluczowe do zabezpieczenia ich przez działaniem czynników atmosferycznych.

Gdy w ubiegłym roku pytaliśmy Zarząd Dróg Miast Krakowa o to, co dalej ze schodami, słyszeliśmy w odpowiedzi – Po wielokroć odpowiadaliśmy już na te pytania redakcji. Nic nowego w sprawie się nie wydarzyło. Tymczasem rok 2023 przyniósł tak długo wyczekiwaną zmianę.

19 napraw

Przypominamy, że na naprawianie schodów przez ostatnie 4 lata wydano kilkaset tysięcy złotych. Schody miały być naprawiane 19 razy, a decyzja o ich całkowitym wyłączeniu (schody jadące do góry stanęły w 2018 r., jadące w dół w 2019 r.) zapadła po tym, jak urzędnicy doszli do wniosku, że dopóki zadaszenie nie będzie zrobione, to nie ma sensu wkładać w ich naprawę kolejnych setek tysięcy złotych.