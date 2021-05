Kraków z miejskim programem in vitro. Wojewoda nie zawetował projektu. Z pomocy skorzysta ponad tysiąc par

Jedna procedura zapłodnienia pozaustrojowego to koszt od 6,5 tys. zł do nawet 21 tys. Jak wylicza Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian", każego roku skorzystania z takiej procedury potrzebuje nawet 600 par z Krakowa. Krakowski program (podobne działają m.in. w Poznaniu i Gdańsku), zakłada dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł.

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku pierwsze pary z Krakowa będą mogły skorzystać z miejskiego programu in vitro. Odpowiednią uchwałę w tej sprawie przyjęli krakowscy radni, a wojewoda małopolski Łukasz Kmita jej nie zawetował. Jego przedstawiciele nie stwierdzili istotnego naruszenia prawa. Na pierwsze dwa lata funkcjonowania programu miasto ma przeznaczyć 6 mln złotych.

Co dalej z in vitro dla mieszkańców Krakowa?

- Refundacja przez Kraków zabiegów in vitro ma pomóc osobom o średnich i niskich dochodach w skorzystaniu z możliwości zarezerwowanych dziś tylko dla osób o wyższym statusie majątkowym - mówi Dominik Jaśkowiec, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, koordynator prac nad projektem uchwały.

W latach 2013-2016 osoby borykające się z niepłodnością mogły korzystać z Narodowego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego. Z ministerialnego programu skorzystało ponad 17 tys. par, a w jego efekcie na świat przyszło ponad 22 tys. dzieci. Program jednak nie jest kontynuowany, jedyną szansą na leczenie niepłodności metodą in vitro jest leczenie komercyjne, a wysokie koszty terapii sprawiają, że pozostaje ona niedostępna dla wielu par.

Nina Gabryś, była radna Krakowa, a obecnie pełnomocniczka prezydenta ds. polityki równościowej, zauważa, że o dofinansowanie in vitro w Krakowie walka toczy się od lat. - Jest to program niezwykle potrzebny, który jest odpowiedzią na głosy mieszkańców i mieszkanek, którzy cały czas zgłaszają zapytania, a także wsparli nas w 2017 roku w inicjatywie obywatelskiej. Mamy możliwość wesprzeć krakowian i krakowianki w walce o szczęśliwe rodzicielstwo, to piękny moment - podkreśla w rozmowie z nami Gabryś.