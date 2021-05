Kraków. Zaniedbany fort Lasówka ma nowego gospodarza. Zajmą się nim miłośnicy broni, obok powstanie strzelnica

Fort Lasówka w końcu wydzierżawiony. Będzie gratką dla miłośników broni?

Fort Lasówka wydzierżawiła Fundacja Kochambron.pl i będzie zarządzać nim wraz ze Stowarzyszeniem o tej samej nazwie, które skupia 700-800 członków z całej Małopolski. - Powstał pomysł znalezienia terenu, gdzie nasi członkowie będą mogli realizować swoje hobby oraz zarażać nim mieszkańców Krakowa. Nasz wybór padł na fort Lasówka, głównie ze względu na to, że znajduje się na bardzo dużym obszarze, mowa o 3,5 hektarach - to wystarczająco, aby w rejonie zabytku stworzyć profesjonalną, krytą strzelnicę, która w żaden sposób nie będzie uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. Będzie też przestrzeń parkowa, gdzie znajdą się m.in. stanowiska do strzelania z łuku czy z kuszy, przystań na Wiśle, plac zabaw i zaplecze gastronomiczne - podkreśla prezes Stowarzyszenia Michał Gołąb.