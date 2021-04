Kraków. Zarząd Zieleni i deweloper posadzili duże drzewo w centrum Krakowa. Nazywa się "Elżbieta"

Drzewo ma średnicę 40 cm. O możliwość umieszczenia dużego drzewa w tym miejscu zawnioskowała do ZZM rodzina mieszkająca przy ulicy Stradomskiej, a w czerwcu 2020 roku tę inicjatywę wsparł formalnie i finansowo deweloper Angel, który przy ulicy Stradomskiej realizował wcześniej dwie inwestycje - mieszkaniową Angel Stradom oraz hotel "12/14 Stradom House".

Na ulicy Stradomskiej zasadzone zostało sporych rozmiarów drzewo. Czerwony klon stanął u zbiegu ulicy Stradomskiej i Świętej Agnieszki, w miejscu, gdzie kiedyś stał kiosk handlowy. Z inicjatywą posadzenia drzewa w tym miejscu wyszedł jeden z mieszkańców, a pomysł zrealizował Zarząd Zieleni Miejskiej oraz jeden z deweloperów - Angel Poland Group. Klon dostał imię "Elżbieta" i ma być symbolem zielonych zmian, do których zobowiązał się deweloper.

- Jesteśmy pełni szacunku do pięknej historii tego miejsca. Niegdyś mieścił się tutaj kościół pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej, a związana jest też z nim dobroczynna działalność siostry Kazimierza Wielkiego, Elżbiety Łokietkówny. Mamy nadzieję, że klon posadzony w samym centrum miasta będzie przypominał o historii tego miejsca. Wierzymy również, że stanie się początkiem zielonych zmian w Krakowie, których inicjatorem będzie między innymi nasza firma - zaznacza Małgorzata Nowodworska, dyrektor sprzedaży i marketingu Angel Poland Group w Krakowie.

Kraków. Co się remontuje w mieście. Gdzie pojawią się robotnicy?

Wspomniana wcześniej Elżbieta Łokietkówna stała się poniekąd patronką drzewa, dlatego właśnie klon będzie nosić imię "Elżbieta". Operację nasadzenia poprzedziło wykonanie specjalnego "okienka", które zapewnia korzeniom stały dostęp do wody. Pień klonu ma dodatkowo obrastać śnieguliczka. To sugestia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wydawał pozwolenie na nasadzenie w historycznej przestrzeni i miał wpływ na wybór gatunku drzewa. W ten sposób została zachowana spójność w stosunku do okolicznej roślinności.