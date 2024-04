Kraków. Zorganizowana grupa przestępcza trudniąca się sutenerstwem w rękach policji. Zatrzymano 23 osoby, a 9 usłyszało zarzuty

- Zatrzymane osoby zostały przewiezione do krakowskiej komendy miejskiej, a następnie trafiły do policyjnego aresztu. 22 kwietnia br. 9 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się sutenerstwem. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto decyzją Prokuratury Okręgowej w Krakowie wobec 7 mężczyzn oraz 2 kobiet zastosowane zostały policyjne dozory, oraz poręczenia majątkowe w kwocie od 5 do 100 tysięcy złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy, policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań - informuje policja.