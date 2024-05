Kraków-Myślenice. To będzie koszmarny tydzień dla kierowców na zakopiance. Zmiany w ruchu, zwężenia Piotr Rąpalski

To nie będzie przyjemny tydzień dla kierowców kursujących na trasie Kraków - Myślenice zakopianką. Do czy z Krakowa. W poniedziałek o 5 rano GDDKiA zmienia organizację ruchu na zakopiance w Gaju, w rejonie budowanego węzła i zamyka jedną jezdnię. Z kolei we wtorek - zmiana organizacji ruchu na zakopiance w Głogoczowie, w okolicy budowanej kładki dla pieszych. Na odcinku ok. 100 metrów zwężona zostanie jezdnia w kierunku Krakowa do jednego, lewego pasa.