Krakowską AGH zalało morze. Morze tulipanów. Wyjątkowy widok na kampusie uczelni

Różnorodność roślin można podziwiać na uczelnianych terenach pomiędzy ulicami Nawojki i Reymonta. - W tym roku główna aleja kampusu została obsadzona tulipanami. Wymaga to wielu prac poprzedzających samo sadzenie, m.in. sprowadzenie cebul z Holandii. Zanim dotrą do nas, pokonują ponad tysiąc kilometrów - mówi Ewa Czekaj-Kamińska, architekt krajobrazu, kierownik Działu Utrzymania Terenu AGH.

Kampus Akademii to nie tylko tulipany. Dostrzec można także specyficzne drzewa, których korony są płaskie. To platany, formowane za pomocą specjalistycznego przycinania. W sąsiedztwie budynku Teleinformatyki posadzone są natomiast dwa wyjątkowe drzewa owocowe, tzw. Jabłonki Newtona. Drzewa zostały posadzone wiosną 2018 roku. Nazwa odmiany to Flower of Kent. Sadzonki pochodzą z drzewa rosnącego nadal w rodzinnej posiadłości Isaaca Newtona, Woolsthorpe Manor, w Wielkiej Brytanii. Akademia należy do grona instytucji z całego świata, które mogą poszczycić się okazami Jabłoni Newtona w swojej roślinnej kolekcji. Tę szczególną odmianę można spotkać w najbardziej znanych ogrodach świata, m.in. w Kew czy Cambridge.