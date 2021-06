Krakowska Pijalnia Zdrojowa zaprosi na wodę korzystną dla zdrowia i z poprawionym zapachem [ZDJĘCIA]

Wody Matecznego bogate są w jony siarczanu, chlorku, sodu, magnezu, wapnia, fluorku i jodku, co sprawia, iż porównywane są z najzdrowszymi źródłami na świecie, zwłaszcza z gruzińską wodą Borjomi. Szczególnie korzystna dla zdrowia jest zawartość magnezu i wapnia w stosunku 1:2, co sprawia, że minerały te są najlepiej przyswajalne. Ta woda ma pomagać w problemach gastrycznych, skórnych, nerwowych, także na otyłość, kaca czy "niemoc męską", jak niegdyś określano zaburzenia erekcji.

W pijalni powstającej obok zabytkowego budynku Zakładu Kąpielowego Wody Siarczano-Solankowej Antoniego Matecznego woda ma być dostępna do picia na miejscu, a także sprzedawana w butelkach. W budynku będzie znajdowała się rozlewnia, gdzie woda będzie rozlewana do opakowań i dystrybuowana między innymi na miejscu.

Od lat 90. „Krakowianki” z Matecznego już nie ma (a nazwę przejął i zastrzegł inny producent wody, z innego źródła), nie istnieje zakład wodoleczniczy. Ale obecny właściciel obiektu od lat zapowiadał, że przywróci możliwość korzystania z tej wody o cennych właściwościach - i wkrótce te zapowiedzi mają zostać zrealizowane.

Woda mineralna będzie oferowana w dwóch różnych wersjach. Pierwsza to "Anton" - woda przeznaczona do picia na co dzień, dla utrzymania odpowiedniego stężenia składników mineralnych, polecana przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza dla osób uprawiających sport. Druga wersja to woda mineralna "Mateczny Zdrój", o silniejszym działaniu prozdrowotnym, którą powinno się rozsądnie dawkować.

Krakowska Pijalnia Zdrojowa powstaje z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.