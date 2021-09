Krakowska sekcja hapkido - koreańskiej sztuki walki - ma już 30 lat. Przyciąga dzieci, młodzież i dorosłych [ZDJĘCIA]

Inicjatywa Stanisława Sterkowicza

Wszystko zaczęło się w 1991 roku, kiedy to prof. Stanisław Sterkowicz, pracownik naukowy AWF Kraków, podczas jednego z seminariów sztuk walki nawiązał współpracę i przyjaźń z prezydentem European Hapkido Alliance Samem Plumbem. Już wcześniej posiadał stopnie mistrzowskie w ju-jitsu, karate i judo, ale hapkido - będące kompleksowym systemem samoobrony i łączące w sobie elementy kopnięć, uderzeń, dźwigni na stawy, rzutów czy też ucisków na punkty witalne - zafascynowało go na tyle, że postanowił opanować również jego tajniki, co ostatecznie doprowadziło go do osiągnięcia stopnia mistrzowskiego 5 dan

i pozwoliło wyszkolić kolejne „czarne pasy”.