Krakowski adwokat idzie do więzienia na 2 lata, bo próbował wyłudzić kamienicę. Adam W. ma ośmioletni zakaz wykonywania zawodu

Z ustaleń wynika, że adwokat Adam W. i jego klient Aleksander L. chcieli w Krakowie wyłudzić kamienicę przy ulicy Dietla 101 i działkę przy ul. Koletek 11, warte 3,9 mln zł. Na mocy wyroku mecenas ma do zapłaty 10 tys. zł grzywny i 8-letni zakaz wykonywania zawodu. 80-letni Adam W. pomimo skazania wciąż jest czynnym adwokatem, chociaż już kilka lata temu krakowska adwokatura wszczęła postępowanie dyscyplinarne. - Jest zawieszony do uprawomocnienia się wyroku w sprawie karnej - mówił nam niedawno Marcin Kosiorkiewicz, rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Główny bohater tej opowieści, Żyd z Krakowa, dożył 100 lat i zmarł w 2011 r., choć na papierze został fikcyjnie uśmiercony już w roku 1941. Dziś już wiadomo, że urodzony w 1911 r. Samuel Józef Fainer przetrwał zawieruchę wojenną z córką Gitel. Ukrywał się w Dąbrowie Tarnowskiej, potem był w obozach w Płaszowie i Dachau, w końcu oboje wyemigrowali do USA. Przeżył jeszcze jego brat Izrael Mojżesz Fainer z żoną Miriam. Z tułaczki po Rosji wrócili do Krakowa i tu w 1946 r. zmienili nazwisko na Marian i Janina Strokowscy. Następnie wyemigrowali do Argentyny i tam w Buenos Aires kobieta zmarła śmiercią naturalną w 1984 r., a jej mąż Izrael siedem lat później.