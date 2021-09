Krakowski "Apollo. System Kopernika" pojedzie do Londynu

14 września w Pracowni i Muzeum Witrażu zdemontowano witraż „,Apollo. System Kopernika” zaprojektowany przez Stanisława Wyspiańskiego, który trafi do William Morris Gallery na wystawę „Young Poland: An Arts and Crafts Movement” (Młoda Polska: Ruch Odrodzenia Sztuk i Rzemiosł). Londyńska publiczność będzie mogła go podziwiać do marca 2022 roku.

Witraż został podzielony na dwanaście pól, zgodnie z projektem Wyspiańskiego, z których dziewięć trafi na wystawę - wymiary William Morris Gallery nie pozwolą zaprezentować w całości dzieła – w Krakowie pozostanie „najniższa” partia witrażu, na której znajduje się, m.in. sygnatura.