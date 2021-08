Krakowski producent Bass Astral zapowiada swój solowy album teledyskiem "Pałace"

Na płycie usłyszymy gościnnie takie nazwiska jak: Hania Rani, Gypsy, Sarka, Ericonne, DID, Palka, ULTRA, Erektion, Against the Grain, Lulu x Uaziuk, Tomek Tracz, Jakub Marcel, Leszek Zadymka czy Jose Pepe Kumba. Za oprawę graficzną odpowiedzialna jest krakowska artystka i tatuatorka Kasia Zagórska.

- Mimo iż chciałem zrobić wszystko sam, to zrozumiałem, że muzykę najbardziej kocham robić razem. Każda piosenka na tej płycie to inna relacja. I mimo, że będzie napisane, że to płyta solowa, to jest ona bardziej jak ekscentryczna orkiestra. Na "Techno do miłości" zaśpiewali i zagrali znajomi i przyjaciele napotkani przez wszystkie 6 lat życia projektu Bass Astral - zapowiada Kuba Tracz.