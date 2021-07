Krakowski wokalista Igo śpiewa piosenkę promującą film "Czarna owca" - "Kochać inaczej" z repertuaru De Mono

„Czarna owca” to słodko-gorzka opowieść o współczesnej rodzinie, w której każdy ma czegoś dość. Gdy w końcu tłumione od lat kryzysy, konflikty i pragnienia eksplodują, każdy zaczyna żyć na własny rachunek. A przynajmniej tak im się wydaje… Czy członkowie rodziny odnajdą swoje szczęście? To film o więzach, których nie można przerwać. W zabawny sposób odpowiada na ważne pytania dotyczące relacji rodzinnych i dojrzewania do zmian.

- Film „Czarna owca” porusza bardzo ciekawy temat relacji rodzinnych, jakie mamy na co dzień. Sytuacje, które dzieją się w tym filmie mogą spotkać każdą rodzinę, dlatego bardzo polecam, żebyście go zobaczyli i sami ocenili - mówi Igo.