LGBT+ Film Festival świętuje jubileuszową 15. edycję. W Krakowie odbędzie się od 12 do 18 kwietnia w Kinie Pod Baranami

Na kobiecych bohaterkach skupiony jest również film "Klimakteriet" Juana Manuela D'Emilio - czarno-białe slow cinema z Argentyny, w którego centrum jest żona reżysera teatralnego, zaskakiwana przez nowe uczucia. Egipski dramat "Wyrok" Marwana Mokbela wręcz pulsuje napięciem i emocjami. Jego bohaterowie, którzy wracają po latach z USA do Egiptu, muszą zmierzyć się nie tylko z homofobicznym otoczeniem, lecz także z własnymi lękami i obsesjami.

Komedia "Big Boys" Coreya Shermana to urocza i czuła opowieść o dorastaniu. Reżyser Corey Sherman zawarł w swym filmie autobiograficzne refleksje, zwracając uwagę, że body shaming i kompleksy na punkcie sylwetki dotyczą nie tylko kobiet, ale i mężczyzn, bez względu na wiek. W filmie "Przebudzone" reżyser Max Rissman snuje niezwykłą historię dwóch kobiet, które spotykają się na pierwszej randce. To pozornie zwykłe wydarzenie przyjmuje niesamowity, wręcz transcendentny obrót.

LGBT+ Film Festival świętuje jubileuszową 15. edycję. Tegoroczna odsłona imprezy jest pełna filmów, które portretują rozmaite doświadczenia queerowych bohaterów. W Krakowie festiwalowe tytuły będzie można oglądać od 12 do 18 kwietnia w Kinie Pod Baranami.

W niedzielę, 14 kwietnia, o godzinie 17.15, w ramach festiwalu będzie można zobaczyć zestaw polskich filmów krótkometrażowych Best Polish Shorts. W zestawie są: odnoszący się do społecznych podziałów film "Śmierć frajera" (reż. Krzysztof Grudziński), wakacyjny romans "Tam, gdzie płaczą ptaki" (reż. Jakub Andrzej Wenda), pełna wewnętrznych konfliktów "Transgresja" (reż. Diana Szczotka) i nostalgiczny obraz "Warszawa, Holandia" (reż. Ming-Wei Chiang).

W Kinie Pod Baranami na festiwalu zostaną pokazane dwa dokumenty. "Kokomo City" (reż. D. Smith) to szczery, pełen energii i życiowego doświadczenia portret czarnych trans kobiet, które opowiadają przed kamerą o chłopakach, rodzinie, pracy, marzeniach i problemach - wszystko bez zbędnej cenzury. "Queendom" Agnii Galdanovej to film z pogranicza sztuki, aktywizmu, kina dokumentalnego i science-fiction. Oglądamy w nim magnetyczny portret 21-letniej drag queen, która rzuca wyzwanie skrajnie konserwatywnej Rosji doby Putina.

Piątym tytułem prezentowanym w ramach tego zestawu jest doceniony na polskich festiwalach film "Moje stare" Nataszy Parzymies, w którym dwie dojrzałe kobiety, Zofia i Anna, wyruszają we wspólną podróż, by na nowo odkryć łączące je niegdyś uczucie. Po pokazie Best Polish Shorts odbędzie się spotkanie z aktorką Dorotą Pomykałą, która w filmie "Moje stare" wcieliła się w postać Anny.

W sobotni wieczór w klubie DIVA (ul. Sławkowska 6) odbędzie się festiwalowe afterparty.

Bilety: 28 zł (normalny), 24 zł (ulgowy), 20 zł (klubowy). Karnet (7 seansów): 140 zł.

