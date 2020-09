Krakowski zespół Clock Machine promuje swoją piosenką nowy polski film - "Polot"

Clock Machine to założony w Krakowie pod koniec 2009 roku zespół grający tradycyjnego rocka z elementami funku. Grupa wyróżniona została głównymi nagrodami na festiwalu FAMA 2011, Konkursie Zespołów Rockowych w Wadowicach oraz juwenaliowym przeglądzie kapel studenckich pod Wawelem w 2011 roku. Zespół jest również laureatem Eliminacji do Przystanku Woodstock oraz Empik Make More Music. Wokalistą Clock Machine jest znany z duetu Bass Astral & Igo oraz Męskiego Grania - Igor Walaszek.

Utwór „Sense of Space” promuje trzeci album Clock Machine - „Prognozy”, który właśnie został wydany na podwójnym kolorowym winylu. Tą płytą muzycy zadają pytania i dogłębnie analizują różne oblicza relacji międzyludzkich. Krążek zawiera trzynaście utworów o próbach odnalezienia wspólnego języka z drugim człowiekiem. O słodkich sukcesach i gorzkich porażkach.