Krakowskie biuro wśród laureatów konkursu architektonicznego Plebiscyt Polska Architektura XXL 2020

Biuro coworkingowe Chillispaces.com w kompleksie Fabryczna Office Park przy alei Pokoju 18 w Krakowie laureatem konkursu architektonicznego w kategorii polskie wnętrze 2020.

Nowo zaprojektowane biuro w Krakowie wyróżnia nie tylko funkcjonalność - na uwagę zasługuje nowoczesna estetyka oparta o wybór wysokiej jakości materiałów i minimalistycznych elementów wyposażenia. Pomieszczenia są jasne i przestronne, a wszystko to uzyskano dzięki zastosowaniu przeszkleń, które w wielu miejscach wykorzystano jako materiał ścian działowych. Duże okna wpuszczają do wnętrza światło, a dzięki usytuowaniu powierzchni biurowej na 9. piętrze budynku, za przeszkleniami rozciąga się panoramiczny widok na okolicę - to uzasadnienie wyboru projektu autorstwa pracowni Make It Yours, MAKA Architekci oraz Grupy NONO w plebiscycie Polska Architektura XXL 2020 najlepszym wnętrzem 2020 roku.