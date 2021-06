Krościenko nad Dunajcem. 19-latek chciał się popisać i rozbił BMW. Są poszkodowani

Do zdarzenia doszło na parkingu przy przystani flisackiej w Krościenku nad Dunajcem. 19-latek, który kręcił „bączki” samochodem osobowym marki BMW, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w mur. W samochodzie znajdowały się cztery osoby. Przy wydostawaniu kierowcy z samochodu niezbędna była pomoc strażaków. 19-latek oraz jeden z pasażerów zostali przewiezieni karetką do szpitala. Na szczęście obrażenia jakie odnieśli okazały się niegroźne. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie okazało się, że 19-latek nie posiadał prawa jazdy. Kierowcy pobrano krew do badania na zawartość alkoholu i narkotyków.