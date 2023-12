Kryptowaluty, domy, zegarek, rower. Prześwietlamy majątki posłanek i posłów, którzy dostali się do Sejmu z krakowskiej listy (okręg nr 13)

Większość posłów posiada oszczędności na koncie i nieruchomości z postaci domów, mieszkań i działek. Są jednak i tacy, którzy w oświadczeniach majątkowych wpisują cenne wyposażenie domów, takie jak telewizor lub sprzęt sportowy rower. Krezusem jest Jagna Marczułajtis-Walczak (PO), która posiada trzy domy i jeden w budowie - łącznie warte ok. 6,5 mln zł. Z kolei Konrad Berkowicz z Konfederacji zgromadził 55 tys. zł w kryptowalucie. Zobaczcie, co w oświadczenia majątkowe wpisali posłowie, którzy dostali się do sejmu z krakowskiej listy. Okręg 13 obejmował powiaty krakowski, miechowski, olkuski oraz Kraków.

Jakie majątki zgromadzili posłowie i posłanki z krakowskiego okręgu?

Małgorzata Wassermann (PiS)

PPG Posłanka ma na swoim koncie 637 tys. zł. Posiada też mieszkanie o wartości 780 tys. zł., a do tego "samodzielny lokal mieszkalny" o wartości 1,2 mln zł. Małgorzata prowadzi kancelarię adwokacką, która w ubiegłym roku wykazała stratę w wysokości ponad 7 tys. zł. Z tytułu uposażenia poselskiego posłanka zarobiła w 2022 r. ok. 174 tys. zł, a jej dieta poselska wyniosła 36 tys. zł. Na wynajmie nieruchomości posłanka zarobiła 31 tys. zł. Była kandydatka na prezydenta Krakowa posiada Hondę z 2014 r. wartą 44 tys. zł.

Bartłomiej Sienkiewicz (PO)

PPG Uposażenie poselskie z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wyniosło 149 637,35 złotych, zaś dieta parlamentarna 45 359, 28 złotych.

Poseł Bartłomiej Sienkiewicz zarobił także 7470 złotych z tytułu praw autorskich. Bartłomiej Sienkiewicz zgromadził też 210 tysięcy złotych oszczędności. To środki ze sprzedaży mieszkania i spłaceniu kredytu. Poseł Bartłomiej Sienkiewicz posiada mieszkanie o powierzchni 80 metrów kwadratowych i wartości około 900 tysięcy złotych. Poseł ma samochód Alfa Romeo Gulietta z 2011 roku.

Ireneusz Raś (Trzecia Droga)

PPG Polityk, który już po raz szósty dostał się do Sejmu jako poseł z Krakowa ( kandydował z listy Trzeciej Drogi) ma na koncie 200 tys. zł. Jest on właścicielem działki rolnej 0,9 ha o wartości 35 tys. zł. Polityk jest też współwłaścicielem budowanego domu, którego aktualna wartość to 290 tys. zł. Z tytułu diety poselskiej otrzymał w 2022 r. 45 tys. zł. Uposażenie polityka za ubiegły rok wyniosło prawie 150 tys. zł. Na wynajmie mieszkań poseł zarobił ponad 21 tys. zł. Ireneusz Raś jest właścicielem dwóch Skód Kodiaq - z 2021 r. i z 2017 r. (w sprzedaży). Polityk znany jest również z zamiłowania do podróży rowerowych. W swoim majątku posiada on rower warty ponad 10 tys. zł. Poseł kupno samochodu sfinansował z kredytu, który zaciągnął w kwocie 90 tys. zł.

Elżbieta Duda (PiS)

PPG Posłanka ma na swoim koncie ok. 140 tys. zł. Posiada też papiery wartościowe o wartości 91 tys. zł. Elżbieta Duda w drodze spadku nabyła dom warty 570 tys. zł. Jest też posiadaczką dwóch działek wartych 270 tys. zł. Z tytułu uposażenia poselskiego posłanka zarobiła w 2022 r. ok. 139 tys. zł, a jej dieta poselska wyniosła 36 tys. zł. Elżbieta Duda razem z mężem są posiadaczami Forda z 2016 r. Posłanka ma kredyt i pożyczką na łączna kwotę 165 tys. zł.

Andrzej Adamczyk (PiS)

PPG Minister Infrastruktury w rządzie premiera Morawieckiego zgromadził na koncie 485 tys. zł i 2600 euro (wspólność majątkowa). Jego żona posiada akcje na kwotę 1500 zł. Polityk jest też właścicielem domu wartego 520 tys. zł., a jego żona mieszkania o wartości 290 tys. zł. Andrzej Adamczyk jest właścicielem i współwłaścicielem kilku działek wartych razem prawie 500 tys. zł. Poseł posiada udziały w spółce Agrokompleks na kwotę 17 tys. zł. W ubiegłym roku dały mu one dochód w wysokości 5 tys. zł. Z tytułu uposażenia poselskiego polityk zarobił w 2022 r. ok. 164 tys. zł, a dieta poselska wyniosła 34 tys. zł. Poseł ma dwa auta Volkswagena z 2005 r. i Audi z 2013 r.

Daria Gosek-Popiołek (Lewica)

PPG Posłanka ma na swoim koncie ok. 7,5 tys. zł. Posiada też mieszkanie wyceniane na 720 tys. zł. Z tytułu uposażenia poselskiego posłanka zarobiła w 2022 r. ok. 100 tys. zł, a jej dieta poselska wyniosła 34 tys. zł. Daria Gosek-Popiołek ma kredyt na kwotę 150 tys. zł.

Katarzyna Matusik-Lipiec (PO)

Posłanka zgromadziła na koncie ok 22 tys. zł. Ma tez mieszkanie warte 940 tys. zł. Katarzyna Matusik-Lipiec jest członkiem zarządu Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami, co dało jej dochód w wysokości ok. 224 tys. zł. Posiada skodę z 2012 r. Posłanka nie podała w oświadczeniu jakie sa jej dochody z działalności parlamentarnej. Spłaca kredyt mieszkaniowy - 70 tys. zł.

Jagna Marczułajtis-Walczak (PO)

PPG Posłanka zgromadziła na koncie 12 tys. zł. Posiada trzy domy plus jeden w budowie warte łącznie prawie 6,5 mln zł. Jagna Marczułajtis ma tez działkę wartą ponad milion złotych. Z tytułu uposażenia poselskiego posłanka zarobiła w 2022 r. ok. 157 tys. zł, a jej dieta poselska wyniosła 36 tys. zł. Na wynajmie nieruchomości posłanka zarobiła 36 tys. zł. Posłanka spłaca trzy kredyty - łącznie ponad 1,2 mln zł.

Rafał Komarewicz (Trzecia Droga)

PPG Poseł zgromadził na koncie 340 tys. zł plus 800 dolarów. Ma również polisę ubezpieczeniową wartą 28 tys. zł. Dodatkowo wspólnie z żona polityk zaoszczędził 105 tys. zł. Komarewicz posiada działkę i garaż warte razem 220 tys. zł. Posiada tez udziały w spółkach handlowych, które są wyceniane na 2,5 tys. zł. Poseł do oświadczenia majątkowego wpisał telewizor warty 13 tys. zł.(włączony do majątku wspólnego) oraz zegarek wyceniony na 15 tys. zł.

Jacek Osuch (PiS)

PPG Poseł zgromadził na swoim koncie w walucie polskiej 100 tys. zł, w obligacjach skarbowych 300 tys. zł. Polityk ma dom o wartości 500 tys. zł (współwłasność) i mieszkanie 260 tys. zł. (współwłasność). Jacek Osuch ma tez dwa auta Volvo i Toyotę z 2012 r.

Aleksander Miszalski (PO)

Poseł ma na swoim koncie 80 tys. zł, tysiąc dolarów i 2 tys. euro. Jest też właścicielem domu wartego 1,5 mln zł. Polityk jest też współwłaścicielem firmy, która w ubiegłym roku przyniosła mu dochód w wysokości 23 tys. euro. Posiada też uchwały w spółkach handlowych z branży turystycznej. W jednej z nich w ubiegłym roku zarobił prawie 3,7 tys. euro. Z tytułu uposażenia poselskiego polityk zarobił w 2022 r. prawie 48 tys. zł (po odliczeniu spłacanej pożyczki), a dieta poselska wyniosła prawie 39 tys. zł. Poseł razem z żoną są właścicielami Renaulta z 2017 r.

Konrad Berkowicz (Konfederacja)

PPG Poseł zgromadził na swoim koncie 5,7 tys. zł i dodatkowo 55 tys. zł w wirtualnej kryptowalucie. Z tytułu uposażenia poselskiego polityk zarobił w 2022 r. ok. 96 tys. zł, a dieta poselska wyniosła 32 tys. zł. Poseł ma dwa auta Toyotę z 2007 r. i BMW z 2013 r.

Dorota Marek (PO)

PPG Posłanka zgromadziła na koncie łącznie 95 tys. zł. Razem z mężem jest właścicielem domu wartego 1,5 mln zł. Również z mężem jest właścicielem dwóch działki o wartości 250 ty. zł. Dorota Marek jest również współwłaścicielem spółki, która dała jej dochód 307 tys. zł. Posłanka prowadzi też jednoosobową firmę, dzięki której zarobiła w ubiegłym roku 83 tys. zł. Z diety radnej posłanka zarobiła ok. 14 tys. zł, a z wynajmu powierzchni biurowej 1,8 tys. zł. Dorota Marek zaciągnęła tez kilka kredytów - łącznie na ponad 500 tys. zł.

Agnieszka Ścigaj (PiS)

PPG Posłanka zgromadziła na koncie 35 tys. zł. Posiada dom o wartości 300 tys. zł. Z tytułu uposażenia poselskiego polityk zarobiła w 2022 r. 163 tys. zł, a jej dieta poselska wyniosła 34 tys. zł. Agnieszka Ścigaj spłaca też kredyt we frankach na kwotę 70 tys. franków szwajcarskich.

