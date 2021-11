Krzysztof Grabowski z Dezertera: Ten ogień wciąż płonie

- Jak udało się wam przetrwać aż cztery dekady?

- Sam się temu dziwię. Przypuszczam, że zadecydował pewien rodzaj determinacji i potrzeby wypowiedzenia się. Nigdy nie mieliśmy poczucia, że powiedzieliśmy wszystko, dlatego ciągle chcemy coś jeszcze przekazać. Poza tym to olbrzymia przyjemność grać w takim zespole – niby niszowym, ale mającym swoją wierną publiczność, która bardzo nas dopinguje i nakręca. Dzięki temu widzimy sens i potrzebę tego, co robimy. Gdyby nie było tego wsparcia, emocje by szybko opadły i na pewno by się nam nie chciało. Tymczasem nigdy nie mieliśmy takiego momentu załamania, że czulibyśmy, iż to nie ma sensu. Zawsze wiedzieliśmy, że warto działać. Bo jest dla kogo.

- Punk był początkowo postrzegany jako muzyka młodych. Wypada ją grać dobijając sześćdziesiątki?

- Pamiętam artykuły z 1984 roku, w których pisano, że gramy przestarzałą muzykę, której nikt już nie słucha. A my dopiero zaczynaliśmy. Takie głosy są więc zawsze. W tamtym czasie nie było punkowych zespołów z takim stażem, jaki my teraz mamy. Punk grała młodzież – ale ta młodzież z czasem urosła. Nikt w tamtym czasie nie przewidywał, że będziemy działać aż 40 lat. Z dzisiejszej perspektywy widzę, że to nie jest kwestia wieku, ale wewnętrznych przekonań i swojej wizji świata. Wiadomo: jak się ma 18 lat, pisze się piosenki proste, naiwne i bezpośrednie. Kiedy jest się człowiekiem dojrzałym, to 5 razy się zastanowi zanim coś zrobi, żeby to było coś dobrego. Dlatego wiemy, że czasem warto się wstrzymać z nagraniem kolejnej płyty przez kilka lat, tylko po to, by ona była dobra.