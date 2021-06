KS Cracovia świętuje 115-lecie. Tam gdzie się narodziła, w Parku Jordana [ZDJĘCIA]

Moim mottem w pracy jest to, by KS Cracovia nie miał długów i to się udało zrealizować – mówi Smoleń. - Nie mamy sponsora strategicznego, ale każda sekcja ma współpracujące z nią firmy, przyjaciół. Opieramy się na grantach z Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego oraz środkach z ministerstwa sportu i turystyki, które daje środki na obozy i szkolenia. Nasz budżet to około 550 tys. zł. rocznie.