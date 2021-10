Które gminy w powiecie przodują w rankingu walki ze smogiem? Najlepiej wypadła Piwniczna - Zdrój, najgorzej Kamionka Wielka

Ranking powstał na bazie liczby wniosków przyjętych w II kwartale 2021 roku. O pozycji gminy w rankingu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych. Powstał przy współpracy Polskiego Alarmu Smogowego, Banku Światowego i NFOŚiGW.

Z zestawienia wynika, że to właśnie Piwniczna wśród gmin powiatu nowosądeckiego najbardziej troszczy się o jakość powietrza. 287 miejsce w kraju jest to bardzo dobra pozycja w stosunku do innych gmin.

Dla porównania Kamionka Wielka zajmuje 1707 miejsce, Rytro 1690, a Gródek nad Dunajcem 1595 miejsce w rankingu. Bardzo dobrym wynikiem nie może poszczycić się też Korzenna (1399), Grybów (wieś, 1461) oraz Łososina Dolna, która uplasowała się na 1119 miejscu rankingu.

Tuż po Piwnicznej bardzo dobrze sytuacja wygląda w mieście Grybów, które znalazło się na 309 miejscu, Podegrodziu (312 miejsce), Chełmiec (342 pozycja), oraz Nawojowa (354) i Łącko (373).