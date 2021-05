Kultura po pandemii. Jacek Majchrowski: Musimy skupić się na połączeniach

Do tego dochodzą czynniki nadwyrężające zespoły: wypalenie czy zmęczenie pracowników i nie są to jedyne okoliczności wpływające na trudną sytuację ludzi kultury.

Krakowskie instytucje kultury szacują utratę przychodów tylko ze sprzedaży biletów w roku pandemii na kilkadziesiąt milionów zł, a odwoływane festiwale i duże wydarzenia kulturalne to ok. 400 mln zł.

Jako przykład Monika Chylaszek przywołuje powstałą w czasie pandemii platformę Play Kraków - pierwszą miejska platforma VOD, na której znalazło się blisko 500 materiałów filmowych produkowanych przez wszystkie instytucje miasta, czy koncepcja Pałacu Potockich na krakowskim Rynku, jako przestrzeni współdzielonej i współzarządzanej.

- Nie chcieliśmy go oddać dla jednej instytucji. To klaster, w którym mogą organizować swoje wydarzenia festiwale, fundacje, NGO's. Mieści się tu siedziba Miasta Literatury UNESCO, Bunkier Sztuki, Księgarnia MOCAK, rezydencje literackie, a jeszcze tego lata odbędzie się bogate kalendarium wydarzeń organizowanych przez 30 podmiotów – dodaje Monika Chylaszek. - Widzimy obecnie priorytet w realizowaniu Programu Rozwoju Kultury do 2030 w szczególności w budowaniu takich właśnie platform do współpracy – mówi rzeczniczka Jacka Majchrowskiego.

W duchu jednoczenia zarówno działań instytucji, jak i sektorów turystyki i kultury powołana została w ostatnich tygodniach także nowa marka Kraków Culture, której zadaniem ma być, m.in. uspójnienie działania miasta i jego instytucji.