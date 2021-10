Łabowa. "Kamieniarze Kyczery" odnawiają nagrobki na cmentarzu łemkowskim. Chcą zachować pamięć o swoich przodkach

Stary cmentarz łemkowski znajduje się w pobliżu dawnej cerkwi greckokatolickiej pod wezwaniem Opieki Najświętszej Marii Panny w Łabowej. Cmentarz greckokatolicki założony został prawdopodobnie w XVIII wieku.

Jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej w Łabowej mieszkało około 820 Łemków, to Polacy stanowili tu mniejszość, teraz po tej grupie etnicznej pozostały tylko wspomnienia, cmentarz i cerkiew. Wspomniany cmentarz był przeznaczony dla czterech łemkowskich wiosek: Łabowej, Łabowca, Kotowa i Uhrynia. Nekropolia popadała w ruinę. Do współczesnych czasów zachowało się 27 kamiennych nagrobków, nie tylko łemkowskich, miejsce to służyło jeszcze przed I Wojną Światową do pochówku osób rzymsko katolickiego wyznania.