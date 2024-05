LajkBike kręci krakowian. Chętnych na wypożyczenie rowerów jest więcej niż samego sprzętu

"Nowa miejska wypożyczalnia długoterminowa cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Kolejne zgłoszenia o wypożyczenie roweru spływają codziennie. Ponadto zdecydowana większość użytkowników chce przedłużać swoje wypożyczenia (...) Zwrotów po pierwszym okresie użytkowania jest bardzo niewiele, liczone są one w pojedynczych sztukach. Dlatego – zwłaszcza w przypadku rowerów tradycyjnych, warto niezwłocznie zapisać się na wypożyczenie" - podaje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

Więcej chętnych niż sprzętu

Wszystko dlatego, że chętnych, jak tłumaczą urzednicy, jest znacznie więcej niż oferowanego sprzętu. "Wiele nowych osób złożyło formularz, do tego – jak wspomnieliśmy – spora grupa przedłużyła niedawno wypożyczenie, i to od razu na trzy miesiące. Wszystko to powoduje, że na tradycyjne LajkBike trzeba poczekać" - tłumaczą.

Zasada jest taka, że zarówno ci, którzy rejestrują się po raz pierwszy jak i ci, którzy sprzęt mają i chcą go wypożyczyć ponownie (czyli przedłużyć swoje wypożyczenie), trafiają na listę kolejkową. I według niej jest wydawany sprzęt. Zgodnie z kolejnością spływania zgłoszeń.