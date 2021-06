Łatwe ciasta z truskawkami: jogurtowe, ucierane i biszkoptowe. Proste ciasta dla każdego [PRZEPISY]

Ciasto truskawkowe jogurtowe, ucierane i biszkoptowe to pyszny deser, z którym poradzi sobie każdy! Zobacz sprawdzone przepisy na łatwe truskawkowe ciasta.

Sezon na truskawki w pełni! Pyszne polskie truskawki to doskonały dodatek do ciast. Jeżeli nie lubicie długich godzin w kuchni – polecamy łatwe i szybkie ciasta z truskawkami – jogurtowe, ucierane i biszkoptowe! Tutaj znajdziecie sprawdzone przepisy. Ciasto ucierane z truskawkami. Proste i pyszne

Biszkoptowe ciasto z truskawkami

Ciasto jogurtowe z truskawkami i kruszonką

Ciasto jogurtowe z sezonowymi owocami

Ciasto ucierane z truskawkami. Proste i pyszne [PRZEPIS] Ciasto ucierane z truskawkami. Proste i pyszne. Fot. Iwona Borowiec Składniki na dużą blachę: 4 jajka

1 szklanka cukru

2 szklanki mąki pszennej

1 margaryna

2 łyżeczki proszku do pieczenia

aromat śmietankowy lub waniliowy

ok. 4 szklanek truskawek (mogą być też inne sezonowe owoce) Dodatkowo tłuszcz i bułka tarta do wysmarowania blachy



Wykonanie

Ubić pianę z białek, dodać cukier, następnie żółtka. Do masy dodawać (cały czas ubijając) na zmianę mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i rozpuszczoną, ciepłą margarynę. Na końcu dodać aromat i dokładnie wymieszać.

Na posmarowaną tłuszczem i wysypaną bułką tartą dużą formę wylać ciasto, następnie ułożyć na nim owoce. Piec w temp. ok. 180 stopni do momentu, aż ciasto lekko się zrumieni (ok. 45 min.)

Przepis Iwony Borowiec Biszkoptowe ciasto z truskawkami [PRZEPIS] Biszkoptowe ciasto z truskawkami. Fot. Stanisław Romek Składniki: 5 jajek

140 g cukru

80 g mąki kukurydzianej

60 g mąki ziemniaczanej

szczypta soli

30 dag truskawek

Wykonanie

Białka oddzielamy od żółtek i ubijamy na sztywną pianę ze szczyptą soli. Pod koniec ubijania dodajemy cukier i jeszcze chwilę miksujemy. Do ubitej piany dodajemy żółtka i jeszcze razem miksujemy.

Do osobnej miski przesiewamy obie mąki i delikatnie mieszamy łyżką z masą jajeczną.

Gotowe ciasto przelewamy do tortownicy o średnicy 26 cm. Umyte i pokrojone truskawki układamy na cieście i wkładamy do nagrzanego piekarnika do temperatury 180 stopni i pieczemy ok. 30 minut.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga "Kuchenne wariacje"

Ciasto jogurtowe z truskawkami i kruszonką [PRZEPIS] Ciasto jogurtowe z truskawkami i kruszonką. Fot. Joanna Kądziołka Składniki 500 g mąki pszennej

4 jajka

1 szklanka cukru

1 duży gęsty jogurt naturalny (ok. 350 g)

3/4 szklanki oleju

2 łyżeczki proszku do pieczenia Dodatkowo ok. 250 g truskawek Składniki na kruszonkę 60 g mąki

30 g cukru

30 g masła Wykonanie

Mąkę przesiać, dodać pozostałe składniki (wszystkie muszą być w temperaturze pokojowej). Całość miksować chwilkę aż się składniki jedynie ze sobą połączą. Jeżeli będziemy za długo miksować to może wyjść zakalec!

Do foremki o wymiarach 24×24 cm wlać ciasto, wbić truskawki, najlepiej przecięciem do góry aby nie puściły od razu za dużo soku i wtedy ciasto powinno nam ładnie urosnąć. Wierzch posypać rozrobioną kruszonkę, wyrównać ją równomiernie palcami. Piec około 45- 50 minut w temperaturze 180 stopni. Po upieczeniu posypać lekko cukrem pudrem.

Przepis Joanny Kądziołki

Ciasto jogurtowe z sezonowymi owocami [PRZEPIS] Ciasto jogurtowe z sezonowymi owocami. Fot. Patrycja Fudalewka-Jasińska Składniki 3 jaja

1 i 1/2 szklanki cukru

2 łyżki cukru waniliowego

1 szklanka jogurtu

1/2 szklanki oleju

3 szklanki mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

ok. 2 szklanki owoców, np. truskawek

Wykonanie

Cukier i cukier waniliowy miksować z jajkami do momentu uzyskania jasnej, puszystej masy, następnie powoli dodać jogurt i olej. Z mąki odmierzyć 2 łyżki i obsypać nimi owoce. Pozostałą mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia i dodawać ją stopniowo do reszty masy. Miksować dalej.

Na formę (25x33) lub tortownicę (25) wyłożoną papierem do pieczenia wylać ciasto, a na wierzch wysypać owoce. Piec około 45 minut w 180 stopniach - do suchego patyczaka.

Przepis Patrycji Fudalewskiej-Jasińskiej

