Laureaci i laureatki 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Wrażliwość na sprawy społeczne i poetyckie metafory

Konkurs polski

Po raz kolejny na festiwalu przyznano nagrodę im. Macieja Szumowskiego za szczególną wrażliwość na sprawy społeczne pod mecenatem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Tytuł trafił do Grzegorza Brzozowskiego za film "Tylko dzień i noc".

Tytuł najczęściej nagradzanego filmu otrzymały "Drzewa milczą" Agnieszki Zwiefki. Reżyserka odebrała Złotego Lajkonika za najlepszy polski dokument powyżej 30 minut. Film doceniło jury konkursu polskiego pod przewodnictwem Piotra Śliskowskiego za opowieść, w której "uchodźca jest człowiekiem, a nie pustym medialnym tematem". Dzieło Agnieszki Zwiefki otrzymał również wyróżnienie w międzynarodowym konkursie dokumentalnym, a także rekomendację Krakowskiego Festiwalu Filmowego do Europejskich Nagród Filmowych. Specjalne wyróżnienie otrzymała bohaterka filmu - nastoletnia Kurdyjka Runa Husni.

Międzynarodowy konkurs filmów dokumentalnych

Jury, którego przewodniczącym był nasz ubiegłoroczny laureat, Nick Read, zadecydowało, że Złoty Róg otrzyma Askold Kurov i Anonimowy Twórca "O karawanie i psach". W uzasadnieniu możemy przeczytać: "Obserwacja nieubłaganego odliczania do rozpoczęcia wojny na Ukrainie na początku 2022 roku czyni z filmu "O karawanie i psach" dokument wyjątkowy. Pokazuje nie tylko historyczny moment, ale także nieopisane wysiłki rosyjskich dziennikarzy i aktywistów w walce o wolność prasy i prawa człowieka".

Międzynarodowy konkurs filmów muzycznych DocFilmMusic

Najlepszym dokumentem muzycznym została uznana historia niepokornej wokalistki i aktywistki na rzecz praw kobiet i osób LGBTQ+. Złoty Hejnał otrzymali twórcy "Tako rzecze Peaches" - Philipp Fussenegger i Judy Landkammer. Jury, w którego składzie zasiadał przewodniczący Matej Bobrik oraz Ana Sofia Fonseca i Michał Fojcik, uzasadniło swój werdykt: "Ten film to niesamowita podróż do życia kogoś, kto pokazuje nam siłę walki o nasze prawa, wprowadzając na scenę tak ważne kwestie, jak wzmocnienie pozycji kobiet, wolność seksualna i starzenie się, nawet gdy tematy te nie były popularne".

Międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych

Tegoroczny Złoty Smok ponownie trafił do animacji. Zwycięzcą okazał się Akihito Izuhara, nagrodzony za film "Wydra". Jury stwierdziło, iz jest to "czyste dzieło sztuki, które jest zarówno minimalistyczne, jak i maksymalistyczne. Tajemniczy poetycki film, który każe nam się zatrzymać w ciszy, by kontemplować relację między ludzką cywilizacją a naturą".