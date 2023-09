Leczo tradycyjne od Koła Gospodyń Wiejskich. Prosty przepis na pyszne leczo!

Składniki

3 cebule

2 papryki czerwone

1 papryka zielona

1 papryka żółta

olej lub oliwa do smażenia

0,50 kg kiełbasy

60 dag pomidorów krojonych bez skórki

1 łyżka koncentratu pomidorowego

2 ząbki czosnku

2 łyżki pikantnego keczupu

1 łyżka czerwonej słodkiej papryki

sól i pieprz do smaku

Wykonanie

Cebulę pokroić w piórka i zeszklić na oliwie lub oleju.

Paprykę oczyścić z gniazd nasiennych, pokroić w niezbyt cienkie paski, wrzucić do garnka o grubym dnie lub brytfanki, dolać odrobinę wody i dusić pod przykryciem.

Kiedy cebula się zeszkli, dodać ją do duszonej papryki, wymieszać całość i kontynuować duszenie.

Kiełbasę pokroić drobno, podsmażyć na patelni pozostawionej po smażeniu cebuli, dodać do garnka z warzywami.

Dusić całość, aż papryka zupełnie zmięknie i smaki się dobrze wymieszają (ok. 20 minut).Pomidory naciąć na krzyż, zanurzyć na cedzaku na minutę do wrzącej wody, obrać ze skórki, pokroić na ćwiartki.

Do lecza dodać pomidory, koncentrat pomidorowy i keczup. Doprawić czosnkiem i papryką w proszku. Dusić jeszcze 10 minut i na koniec doprawić solą i pieprzem. Można też doprawić ostrą papryką.

Uwaga: im dłużej leczo się dusi tym jest smaczniejsze, dlatego najlepiej nie spieszyć się i dusić je długo na małym ogniu. Odgrzewane jest wyśmienite!