Letnie dania w 30 minut. Zobacz, co warto gotować latem. Poradnik i przepisy dietetyka

- Wakacje to wyjątkowy sezon pod względem warzyw i owoców. O tej porze jest ich najwięcej i są najsmaczniejsze, bo polskie. Dlatego tak łatwo w maksymalnie pół godziny przygotować z nich szybkie, smaczne i pełnowartościowe posiłki. Zachęcam do eksperymentów i odkrywania nowych smaków, bo nieoczywiste połączenia jak chłodnik z czereśniami i burakami, czy zupa ze świeżych, gruntowych ogórków smakują naprawdę doskonale – mówi Natalia Chybzińska, dietetyk, catering dietetyczny Kukuła Healthy Food

Letnie zupy, czyli wykorzystujemy maksymalnie warzywa

Wakacje to sezon na chłodniki. Podstawą zazwyczaj jest jogurt, kefir i zsiadłe mleko, posiekane ogórki, koper oraz szczypior. Na tej bazie możemy przygotować mniej oczywiste połączenia, np. z podduszonymi burakami i czereśniami, czy z gotowanymi krewetkami i czosnkiem.

W tym czasie warto też gotować lekkie zupy np. z młodą kapustą, szczawiem, szpinakiem, czy cukinią. Aby były sycące dodajmy do nich również bób, fasolkę szparagową i ulubioną kaszę.

Podstawą takiej zupy może być wywar na bazie marchwi, pietruszki, selera, pora i cebuli z dodatkiem ulubionych ziół i przypraw. Do ugotowanego bulionu dodajemy pozostałe, ulubione, zielone składniki i gotujemy jeszcze ok. 15 minut.

Sałatki i przekąski ze świeżych warzyw

Natomiast koktajl na bazie jogurtu lub mleka roślinnego z siemieniem lnianym i sezonowymi owocami, słupki świeżych warzyw z hummusem lub inną pastą z roślin strączkowych, czy kanapki z pełnoziarnistego chleba z białkowym dodatkiem i warzywami do doskonały wybór na szybkie śniadanie lub pełnowartościową przekąskę.

Obiad z grilla w wersji fit

Lato to również sezon na dania z rusztu. Choć w reklamach widzimy na grillu głównie kiełbas i karkówkę to w rzeczywistości możemy przygotować dużo smaczniejsze i zdrowsze potrawy.

- Polecam upiec pierś indyka, schab lub polędwicę z dorsza. Świetnie sprawdzą się też burgery na bazie kasz lub roślin strączkowych, a także „kotlety mielone” z kalafiora lub brokułu z pestkami słonecznika i czosnkiem. W przypadku chudych mięs, ryb i wegeburgerów czas pieczenia wynosi maksymalnie 15 minut. Zachęcam także do grillowania wędzonego tofu, które wcześniej marynujemy w sosie sojowym z odrobiną miodu i pieprzu.