Lider Pucharu Świata lepszy od Oskara Kwiatkowskiego. Sobota bez polskiego podium w snowboardowym gigancie w Krynicy, czekamy na niedzielę

To był bardzo trudny rywal dla Oskara. W tym sezonie jeszcze ani razu z nim nie wygrał, więc może był to dla niego duży stres. Oskar jechał sztywno, u góry popełnił błąd i musiał gonić Benjamina, przez co ryzykował i popełniał kolejne błędy. Szkoda - komentowała dla Eurosportu Aleksandra Król-Walas.