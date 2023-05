Limanovia nie dała się wiceliderowi. Sokół wreszcie drugi!

Czwartoligowiec z Limanowej prowadzony przez trenera Pawła Zegarka postawił się drugiej w tabeli ekipie z powiatu tarnowskiego i wywiózł cenny punkt. Miejscowi wyszli na prowadzenie w 31. minucie rywalizacji, goście odpowiedzieli im bramką w 56. minucie (trafienie Kurka). Osiem minut później znów prowadzili gospodarze, ale waleczna drużyna Limanovii zdołała postawić kropkę nad na cztery minuty przed końcem regulaminowego czasu gry – gola zanotował Bondarenka dobijając uderzenie Kurczaba.

- Patrzymy w górę tabeli. Musimy zdobyć jak najwięcej punktów, by nie musieć oglądać się na różne rozstrzygnięcia – powtarza trener Zegarek mając na myśli to, że jeszcze nie wiadomo do końca ile zespołów ostatecznie opuści czwartą ligę (obecnie wiadomo, że trzy).

Limanovia ma w dorobku 33 „oczka”, o osiem więcej niż pierwszy z zespołów grupy spadkowej – Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska (tylko wiosną odniosła już sześć zwycięstw na osiem w całym sezonie).