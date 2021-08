Limanowa. Czy budowa galerii handlowej oznacza dla stolicy regionu większe korki? Władze miasta są przekonane, że tak

Dyskusja nad wpływem inwestycji na płynność ruchu w stolicy regionu rozpoczęła się z początkiem 2020 roku, kiedy to limanowskie Starostwo Powiatowe wydało pozwolenie firmie Sawig Invest Group na budowę galerii handlowej. Chociaż działka, przy której realizowane jest to przedsięwzięcie przylega do DK 28 zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA nie została poinformowana o planowanej inwestycji.

Zawiadomiliśmy wówczas GDDKiA, że w związku z budową tego obiektu najprawdopodobniej wystąpią utrudnienia w ruchu na "krajówce" - mówi Wacław Zoń, zastępca burmistrza Limanowej.

Zarówno miasto Limanowa, jak i GDDKiA, podkreślały, że choć wyjazd z galerii, która ma posiadać parking mogący pomieścić 170 samochodów, odbywać się będzie na ul. Zygmunta Augusta, która jest drogą powiatową, to i tak większość ruchu przejmie znajdująca się tuż obok "krajówka" czyli ul. Kościuszki. Ponadto wskazywano również, że przy DK 28, znajdują się różne zakłady pracy, szkoły i szpital, co dodatkowo może wpłynąć na przepustowość tego połączenia.