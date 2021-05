Limanowa. Limanovia zmieciona u siebie, Sokół słabszy w Gorlicach [Terminarz gier - A Klasa, B Klasa]

Na boiskach ligi okręgowej grupy limanowsko-podhalańskiej zdecydowanym liderem są piłkarze Jarmuty Szczawnica, którzy nad drugim LKS Szaflary mają aż dziesięć punktów przewagi. Jest to oczywiście różnica do odrobienia, wszak do zakończenia rozgrywek pozostało jeszcze siedem kolejek, ale wątpliwym jest, by zawodnicy ze Szczawnicy nagle zaczęli regularnie tracić punkty. Przypomnijmy, że ich bilans po siedemnastu kolejkach to czternaście zwycięstw, trzy remisy i zero porażek (bramkowo 84 do 28). W ostatniej serii gier Jarmuta rozbiła u siebie Czarnych Czarny Dunajec 4:0. Wysoko wygrały też Babia Góra Lipnica Wielka pokonując w gości Turbacza Mszana Dolna 5:2 czy Laskovia Laskowa ogrywając na własnym terenie Jordana Jordanów 4:1. Z zespołów reprezentujących powiat limanowski najwyżej plasuje się obecnie Zalesianka Zalesie, która jest piąta (29 pkt, 16 pkt straty do lidera). W swoim ostatnim spotkaniu piłkarze z Zalesia przegrali na własnym terenie z dziewiątym AKS Ujanowice 0:2.