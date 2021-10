Łowcy tajemnic ukrytych pod ziemią na tropie schronów wojennych. Ostatni odkryli w przydomowym ogródku w Starym Sączu [ZDJĘCIA]

Odkryty bunkier był w stanie pomieścić dwóch lub trzech żołnierzy z karabinami maszynowymi. Do ich montażu obiekt o wymiarach 2,40 na 3,70 metra był też odpowiednio przystosowany. Prawdopodobnie w czasie wojny wewnątrz znajdowały się też urządzenia obserwacyjne. Kiedy do pracy przystąpili członkowie SHES ze Starego Sącza, którzy od lat zajmują się odkrywaniem ukrytej pod ziemią historii Sądecczyzny, a w ostatnim czasie także szukaniem schronów, z całą pewnością stwierdzili, ze jest to obiekt o wartości historycznej.

- Odkryłem koronę tego obiektu i dokonałem pomiarów. Udało mi się na tej podstawie stwierdzić, że ten obiekt to schron bojowy Ringstand 58C - relacjonuje Stanisław Pustułka, prezes Stowarzyszenia Historyczno - Eksploracyjnego Sądecczyzny.

Jak się okazuje, bunkier ma bardzo ciekawą historię. O tym, że znajduje się on w ogródku wiedział jedynie właściciel terenu, Mieczysław Klag mieszkający przy ul. Witosa w Starym Sączu.