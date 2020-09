Ludzie Roku Gazety Krakowskiej. Oni żyją obok nas, dzięki nim nasz świat jest lepszy

Kapituła obradująca w lutym tego roku - jeszcze przed pandemią - miała trudny wybór, bo i kandydatów do nagrody było bardzo dużo. Ostateczny wynik zapadł jednogłośnie - kapituła przyznała 10 tytułów i nagrodę specjalną.

W tym roku nie było tradycyjnej gali - plany pokrzyżowała nam pandemia. Każdego laureata zaprosiliśmy za to na wręczenie statuetki i rozmowę (zamieszczamy je poniżej) do naszego redakcyjnego studia.

Za zaangażowanie w pomoc bezdomnym i najuboższym, za troskę o drugiego człowieka, wyjście do potrzebujących i stworzenie kompleksowego, nowoczesnego ośrodka pomocy. Brat Henryk Cisowski i jego piękne Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

Za determinację w sprawie ochrony środowiska, życia i zdrowia mieszkańców, którzy żyją w rejonie osadników kombinatu w Nowej Hucie. Sprawa tych zagrożeń była przez lata bagatelizowana przez władze. Prof. Mariusz Czop: Wiedza to nie wszystko, ważna jest też odwaga

Za wielkie serce i bezgraniczne poświęcenie się najuboższym. Szukający pomocy doskonale wiedzą, że u pani Marty zawsze mogą liczyć na ciepły posiłek, rozmowę, na wsparcie. Marta Sawicka: Jeżeli ktoś do mnie puka i czegoś potrzebuje, nie odmawiam

Dr Jolanta Stokłosa, prezes Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, prezes Forum Hospicjów Polskich.

Za troskę o ludzi cierpiących oraz za stworzenie instytucji, która do ostatniej chwili życia otacza godną opieką chorych, ale także wspiera ich bliskich, za Pola Nadziei.

Jolanta Stokłosa: Tu zmieniłam podejście do śmierci, ale i do życia