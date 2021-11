Maczetą w BMW. Brutalne sceny na stacji paliw w Żabnie. Potrącenie i uszkodzone dwa samochody [WIDEO]

Nagranie pojawiło się w serwisie YouTube na kanale "STOP CHAM", na którym udostępniane są filmiki nagrywane głównie przez kierowców, którzy są świadkami agresywnych zachowań na drodze. Trwający niespełna minutę film przedstawia starcie na placu stacji paliw przy ul. Tarnowskiej w Żabnie, do którego doszło 23 października w godzinach nocnych.

Atak maczetą i miotaczem gazu na stacji paliw w Żabnie?

Nagranie rozpoczyna się od przyjazdu na stację ciemnego BMW, którego pasażer udał się do budynku placówki. Chwilę potem w obiektywie kamery pojawia się jasny samochód w typie kombi, prawdopodobnie jest to mercedes. Z auta wybiegł wyraźnie pobudzony mężczyzna. Bez chwili zawahania zaczął uderzać w boczną szybę BMW trzymanym w ręku przedmiotem. Z nagrania można sądzić, że jest to ręczny miotacz gazu.

Kierowca BMW najpierw cofnął pojazdem i później ruszył dynamicznie do przodu. W międzyczasie agresor wyciągnął spod kurtki podłużny przedmiot, który kształtem przypomina maczetę i bez opamiętania zaczął uderzać w samochód.