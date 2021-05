Małe Ciche. Święto Bacowskie na Tarasówce. Kadzili stada owiec, sezon wypasu rozpoczęty

NOWE Matura 2021 CKE: j. polski podstawowy. Motyw ambicji na maturze z j. polskiego. Doszło do przecieków? Opublikujemy arkusze oraz odpowiedzi

We wtorek 4 maja rozpoczęła się matura 2021. W całej Małopolsce do egzaminów przystąpiło prawie 26 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników, a także ponad 6,5 tys. osób, które chcą je zdawać ponownie, by poprawić wynik. To już kolejna matura organizowana w czasie pandemii i w związku z tym - w reżimie sanitarnym. Na początek, we wtorek, maturzyści zmierzyli się z egzaminem z języka polskiego. Wiemy już, że na egzaminie pojawił się m.in. motyw ambicji. "Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągniecie zamierzonego celu" - tak brzmiał temat rozprawki. O godz. 14 opublikujemy arkusze z wszystkimi pytaniami.