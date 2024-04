Bacówki we flizach, zakaz palenia watry. 20 lat temu, gdy wchodziliśmy do Unii bacowie byli przerażeni. Co myślą teraz?

Największy strach przed Unią ogarniał podhalańskich baców. Oto do chłopów, co pracowali całe życie tak jak od wieków robili ich dziadkowie przychodzą urzędnicy i zaczynają opowiadać o unifikacji. - Panie, jakie unifikacje? Jakie przepisy? A co ma Unia do nas? - mówili i dziwili się.

Zaczęła się wyjazdy do Warszawy, spotkania, wysyłanie pism, lobbowanie. Górale dowodzili, że owcze sery wędzi się tradycyjną metodą w drewnianych bacówkach i to powoduje, że ich smak jest wyjątkowy. - A dla nas jest to wartość kulturowa, która odnosi się do naszych pasterskich korzeni – wspomina Andrzej Gąsienica-Makowski. -

Wymogi na bacówkach były związane także z faktem, że Polska zamierzała objąć unijną ochroną oscypka – nadać mu europejski certyfikat chronionej nazwy pochodzenia. Górali namawiali do tego Francuzi i Szwajcarzy, którzy przyjeżdżali na Podhale i na swoim przykładzie opowiadali dlaczego opłaca się walczyć o certyfikat. To ostatecznie udało się zrobić w lutym 2007 roku. Oscypek stał się drugim pochodzącym z Polski produktem z unijnym certyfikatem – pierwsza była bryndza podhalańska.

Unijny certyfikat miał nie tylko ochronić produkt, ale i napędzić popyt na niego. Ale za tym szły także wymagania w stosunku do baców. Ustalono sztywne parametry, jakie musi spełniać unijny oscypek. M.in. maksymalna zawartość mleka krów rasy czerwonej to 40 proc. Powinien ważyć od 60 do 80 dkg i mierzyć od 17 do 23 cm. Dodatkowo wskazano miejsca, gdzie można go produkować - województwach śląskim i małopolskim, a także czas – produkcja od maja do września, a sprzedaż do końca października. Dodatkowo robić go może baca, który uzyska stosowny certyfikat.

- I to było drugi raz, gdy na baców padł strach – wspomina jeden z gazdów. - Bo musieli robić kolejne badania, jakieś egzaminy zdawać, płacić za to wszystko. Wielu machnęło ręką i w nosie miało te przepisy. Robili sery po swojemu, tak jak dawniej to było.