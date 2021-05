"Małe monografie" - nowa seria książkowa Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie Paweł Gzyl

Serię "Małe monografie" inicjują trzy książki - o Witoldzie Lutosławskim, Romanie Palestrze i Pawle Szymańskim Materiały prasowe

"Małe monografie" to wielobarwna seria o znanych i lubianych kompozytorach polskich i zagranicznych różnych epok. Książki pióra wybitnych muzykologów to lektura obowiązkowa nie tylko dla melomanów - to seria dla wszystkich. Dzięki swojemu kieszonkowemu rozmiarowi publikacje mogą stać się nieodłącznymi towarzyszami każdej chwili w: podróży, podczas drogi do pracy lub szkoły, ale także letniej wycieczki.