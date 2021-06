Małopolska konserwator: "Uchwała o programie parkingowym przynosi zaskakująco złe konsekwencje dla miasta"

Wytyczne co do określania wymaganej liczby miejsc postojowych dla poszczególnych rodzajów obiektów są zawarte w uchwale kierunkowej z 2012 r. w sprawie przyjęcia programu parkingowego dla Krakowa. Uchwała mówi też, że powinny być stosowane m.in. przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze wskaźnikami dla obiektów o różnej funkcji - przeniesionymi choćby np. do planu miejscowego "Kazimierz" - w przypadku budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej na Starym Mieście trzeba zapewnić minimum 0,5 miejsca na jedno mieszkanie, tymczasem inwestor hotelu ma obowiązek zapewnić minimum trzy miejsca na 100 pokoi, a pensjonatu - trzy na 100 łóżek.

- Ta uchwała mówi, jaka ma być zapewniona dostępność miejsc parkingowych przy poszczególnych inwestycjach. I to jest generalnie słuszne: jeżeli deweloper buduje blok, to musi zapewnić miejsce parkingowe, a więc unikamy sytuacji, że ludzie parkują gdzie popadnie. Taka jest idea, jest to zrozumiałe przy współczesnych inwestycjach deweloperskich. Jednak nie powinien ten przepis być obligatoryjny na obszarze historycznego miasta - uważa małopolska konserwator.

Monika Bogdanowska przekonuje, że na tym obszarze jest to zadanie nie do zrealizowania, co odbija się na decyzjach inwestorów co do wyboru funkcji budynku. Przytacza też przykłady rozmów z inwestorami na ten temat, między innymi odnośnie gmachu dawnego banku (z częścią biurową i mieszkalną) przy ul. Dunajewskiego 8, tuż przy Plantach. - Inwestor powiedział nam, że gdyby chciał zrobić tam mieszkania, to nawet całkiem spory dziedziniec tego obiektu nie pokryje potrzeb dotyczących wymaganych miejsc parkingowych. Dlatego jemu jest prościej podzielić obiekt na małe klitki i oddać to jakiejś sieci hotelowej. Podobnie tłumaczą się inwestorzy na Kazimierzu: że nawet bardzo by chcieli zrobić mieszkaniówkę, ale muszą się zdecydować na hotel albo aparthotel, bo wtedy nie trzeba zapewniać tylu miejsc parkingowych - relacjonuje małopolska konserwator zabytków.