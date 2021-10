Małopolska Liga Antysmogowa: Energia i ciepło drożeją? Ociepl dom, zmień piec. Inni to robią. Rekord wniosków o dotacje z Czystego Powietrza

- Najnowsze dane są niewątpliwie powodem do satysfakcji, ale i motywacją do dalszego działania. Przyspieszenie procesu wymiany kotłów jest nam w Małopolsce niezwykle potrzebne. Świadomość tej potrzeby dociera do coraz większej liczby mieszkańców, którzy decydują się na bardziej efektywne, czyste źródła energii. Rekordowa liczba złożonych wniosków to również efekt ogromnej pracy ekodoradców, prawdziwych ambasadorów czystego powietrza. Zgodnie z wymogami Programu Ochrony Powietrza, od września ekodoradca powinien działać już w każdej małopolskiej gminie. Przed nami jeszcze wiele pracy, a czasu na wymianę kopciuchów coraz mniej!

Dla kogo dopłaty do prądu? I co z ogrzewaniem? Co trzeci dom w Małopolsce ma problem

Węgiel nie dość, że truje, to jeszcze piekielnie drogi

Małopolanie wymieniali w ostatnich miesiącach stare piece węglowe głównie po to, by nie truć siebie, swoich bliskich i sąsiadów. Dla wielu poważnym argumentem był też o niebo wyższy komfort używania nowoczesnych źródeł ciepła, brak konieczności zwożenia i składowania opału oraz posiadania kotłowni (koszty jej wybudowania sięgają 30, a nawet 40 tys. zł; czy nie lepiej urządzić sobie ładny pokój?).

Teraz doszły do tego inne argumenty: owszem, gaz do ogrzewania domów zdrożał od 1 października o 7,4 proc. (co zwiększy rachunki średnio o kilka procent) i nieuchronne są dalsze podwyżki w 2022 roku, ale węgiel jest już w detalu o blisko połowę droższy niż rok temu! I szybko nie stanieje, bo światowe ceny skoczyły z 60 do 275 dolarów (1100 złotych) za tonę. Kopalnie w Polsce wydobywają za mało węgla – zwłaszcza dobrej jakości, nadającego się do spalania w domowych kotłach, więc Polska skazana jest na import, a to winduje ceny w składach opału. W tych oddalonych od kopalń, np. na Podhalu, wysokokaloryczny groszek i orzech kosztuje nawet powyżej 1500 zł za tonę…