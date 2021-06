Małopolska. Mniej zainteresowanych szczepieniem przeciwko Covid-19. Jak będą zachęcani?

Akcje plenerowe, szczepienia mobilne, loteria - pomogą poprawić statystyki? Aneta Żurek

Szczepionek przybywa, natomiast nie widać już lawinowego wzrostu nowych chętnych, by się szczepić. Przeciwnie, w Małopolsce w różnych punktach szczepień słyszymy, że po 10 czerwca, a szczególnie w kończącym się tygodniu, nastąpił spadek zainteresowania pierwszą dawką. By zachęcić do szczepienia, myśli się o akcjach promocyjnych, a by ułatwić dostęp do szczepień np. w Krakowie od poniedziałku będzie możliwość szczepienia mobilnego. Szykuje się też uruchomienie szczepień w aptekach, a nawet w galeriach handlowych.