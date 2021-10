Małopolska. Problem smogu powrócił. Fatalna jakość powietrza. Normy PM 2.5 przekroczone o prawie 500 procent

Małopolska. Problem smogu powrócił. Fatalna jakość powietrza. Normy PM 2.5 przekroczone o blisko 500 procent

Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim wrócił problem smogu. Bezwietrzna pogoda sprawiła, że nad wieloma miastami zalegała chmura szkodliwych związków chemicznych i pyłów. Pomimo, że w Małopolsce od 1 stycznia 2023 r. zacznie obowiązywać zakaz użytkowania „kopciuchów”, czyli kołów bezklasowych, tempo wymiany starych pieców jest zbyt wolne. Jak informuje Polski Alarm Smogowy w drugim kwartale tego roku w pierwszej 50 najaktywniejszych gmin składających wnioski do programu "Czyste Powietrze" nie ma żadnej z Małopolski. Najlepsza pod tym względem jest gmina Przeciszów (74. miejsce), której mieszkańcy złożyli 36 wniosków, co dało najwyższy przelicznik w stosunku do liczby gospodarstw domowych. Mieszka tam prawie 7 tys. ludzi co daje ok. 1,5 tys. domów.