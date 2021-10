Małopolska zachodnia. Długie kolejki przed kopalniami. Zabraknie węgla? Polska Grupa Górnicza już wprowadziła limity

Małopolska zachodnia. Zabraknie węgla? Polska Grupa Górnicza już wprowadziła limity

Rosnące w ostatnich dniach zapotrzebowanie na węgiel i tworzące się przed kopalniami kolejki chętnych na jego zakup sprawiły, że Polska Grupa Górnicza w swoich kopalniach we wtorek (12 października) wprowadziła limit sprzedaży cennego surowca. PPG ma kopalnie gównie na Śląsku.

Wprowadziliśmy je w zależności od kopalni od 3 do 5 ton na kontrahenta, by nie było sytuacji, że podjadą dwa tiry i wykupią cały dzienną produkcję z kopalni - wyjaśnia na łamach Dziennika Zachodniego. Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy PGG.

PGG zapewnia, że nic nie wie o tym, by kopalnie ograniczały dobową ilość sprzedanych ton. Stojący w kolejkach handlarze informują jednak o takich limitach. W środę (13 października) miał on wynosić 70 ton. W kolejce, by kupić węgiel trzeba czekać kilka dni.