Marcin Wicha wskazuje kierunek zwiedzania. O książce "Kierunek zwiedzania"

Ale Wicha podszedł do biografii Malewicza awangardowo. Opowieść o życiu i artystycznej działalności Malewicza to collage, na który składają się migawki, obrazki, stopklatki, wyrwane w biografii fragmenty. Przyzwyczajeni do tego, że książka (a biografia tym bardziej) czy wystawa malarstwa skonstruowana jest tak, by prowadzić od punktu A do B, od urodzenia do śmierci, od pierwszych szkolnych szkiców, po dzieła ostatnie, dostają od Wichy poszatkowany materiał biograficzny. A może by go przeczytać jak powieści eksperymentalne – z różnych stron, zaczynając od początku, ale równie dobrze od środka? „Kierunek zwiedzania” wprawdzie zachowuje chronologię, ale to poszatkowanie biografii, przeplatanie ze współczesnymi refleksjami, jej migawkowość, sprawiają, że nie dostajemy opowieści o życiu w formie spójnego monolitu, zaczynającego się od: urodzony, kończącego po: pozostawił po sobie. Autor, co prawda, wskazuje kierunek zwiedzania, ale, jak to w muzeum, zawsze możemy się zerwać ze smyczy nałożonej przez kuratorów i przewodników. Czyż nie sugerowałaby tego awangardowa filozofia malarza?